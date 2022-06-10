Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Блинд: «Тен Хаг всегда хочет быть на вершине»

10 Июня 2022 • 09:59 Комментировать

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд дал характеристику новому тренеру клуба Эрику тен Хагу, с которым нидерландец до недавних пор работал в амстердамском «Аяксе».

«Для тен Хага важно, чтобы все действовали в одном направлении. Он хочет держать всё под рукой. Он буквально помешан на владении и всегда хочет быть на вершине во всех аспектах. Я считаю, что это очень важное качество для тренера «Манчестер Юнайтед», – сказал Блинд в интервью официальному сайту «красных дьяволов».

Напомним, что Блинд выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2018 год. Нидерландец выиграл с клубом Кубок лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Дэйли Блинд Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июня
09:59 · Англия. Премьер-лига
Блинд: «Тен Хаг всегда хочет быть на вершине»
09:53 · Англия. Премьер-лига
В «Лидсе» смирились с уходом Филлипса
09:48 · Англия. Премьер-лига
Невеш хочет покинуть «Вулверхэмптон»
09:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» планирует перехватить Нуньеса у «Ливерпуля»
08:50 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» готова отпустить де Йонга
08:44 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов платить полузащитнику «Барселоны» 9 млн евро в год
07:03 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему Зинченко хочет уйти из «Манчестер Сити»
06:56 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Реала» считает, что Рангнику дали мало времени в «Манчестер Юнайтед» 2
06:44 · Англия. Премьер-лига
Салах: Пытаюсь расслабиться и помочь команде
02:06 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» заинтересовалась очередной суперзвездой АПЛ в попытках заменить Левандовски
01:47 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт: «Де Йонг ничего не говорил о переходе в «Манчестер Юнайтед»
01:25 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва прокомментировал возможный переход в «Барселону»
01:03 · Англия. Премьер-лига
Роналду попал в команду года АПЛ в пятый раз за карьеру
00:16 · Англия. Премьер-лига
Романо: Погба перейдёт в «Ювентус» 1
09 Июня
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в шаге от второй по величине продажи в своей истории 2
Все новости
Рекомендуем