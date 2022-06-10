Блинд: «Тен Хаг всегда хочет быть на вершине»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Дэйли Блинд дал характеристику новому тренеру клуба Эрику тен Хагу, с которым нидерландец до недавних пор работал в амстердамском «Аяксе».

«Для тен Хага важно, чтобы все действовали в одном направлении. Он хочет держать всё под рукой. Он буквально помешан на владении и всегда хочет быть на вершине во всех аспектах. Я считаю, что это очень важное качество для тренера «Манчестер Юнайтед», – сказал Блинд в интервью официальному сайту «красных дьяволов».

Напомним, что Блинд выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2014 по 2018 год. Нидерландец выиграл с клубом Кубок лиги, Лигу Европы и Суперкубок Англии.