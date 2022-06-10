В «Лидсе» смирились с уходом Филлипса

Руководство «Лидса» смирилось с тем, что воспитанник клуба Кэлвин Филлипс покинет команду этим летом. Согласно информации от журналиста Лори Уитуэлла, «павлины» почти уверенны в том, что полузащитник перейдёт в «Манчестер Сити».

Напомним, что «Манчестер Сити» ранее покинул полузащитник и капитан команды Фернандиньо, который отправился доигрывать свою карьеру на родину в Бразилию. «Горожане» хотели бы заменить хавбека с помощью Филлипса, который на прошлом Евро играл в основе сборной Англии.

В услугах Филлипса ранее долгое время была заинтересована «Астон Вилла», но у бирмингемцев сейчас уже нет ресурсов, чтобы тягаться за трансфер с «Манчестер Сити».