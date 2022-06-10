Невеш хочет покинуть «Вулверхэмптон»

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш хочет покинуть команду Бруну Лаже в это межсезонье. Согласно данным от Sky Sports, португалец чувствует, что готов сделать новый шаг в карьере и уйти на повышение.

Ранее отмечалось, что в трансфере Невеша заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и каталонская «Барселона». Тем не менее, ценник футболиста в 70 миллионов евро пока что отпугивает эти клубы .

Экс-капитан «Порту» в прошлом сезоне принял участие в 33 матчах за «Вулверхэмптон» в английской Премьер-лиге. В этих поединках португалец отметился 4 голами и двумя ассистами. Игрок выступает за команду с 2017 года.