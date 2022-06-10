«Манчестер Юнайтед» планирует перехватить Нуньеса у «Ливерпуля»

Боссы «Манчестер Юнайтед» хотят перехватить молодого уругвайского форварда «Бенфики» у «Ливерпуля».

По информации инсайдера Педро Сепульведы, «красные дьяволы» намерены перехватить уругвайского футболиста у «Ливерпуля». Наставник манкунианцев Эрик тен Хаг недавно встречался с агентом форварда и пытался переубедить игрока перебраться в «Юнайтед». Сам Нуньес не горит желанием переходить в манчестерский клуб, так как «дьяволы» не играют в Лиге чемпионов.

Напомним, что в прошедшем сезоне Дарвин Нуньес провёл в португальской лиге 28 матчей, в которых отметился 26 забитыми мячами и четырьмя ассистами.