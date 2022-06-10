«Барселона» готова отпустить де Йонга

Боссы «Барселоны» всё же приняли решение отпустить голландского полузащитника Френки де Йонга в «Манчестер Юнайтед».

По информации Marca, руководители каталонского клуба всё же отпустят голландского футболиста в «Манчестер Юнайтед», так как более выгодное предложение от других команд «сине-гранатовые» вряд ли получат. За де Йонга «красные дьяволы» готовы выложить около 60 миллионов евро без учёта различных бонусов.

Напомним, что на подписании 25-летнего голландского игрока настаивает новый главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг, который уже работал с де Йонгом в «Аяксе».