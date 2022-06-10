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Стало известно, почему Зинченко хочет уйти из «Манчестер Сити»

10 Июня 2022 • 07:03 Комментировать

Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко готов сменить клубную прописку ради того, чтобы поиграть на позиции полузащитника.

По информации 90min, 25-летний украинский футболист в манчестерской команде выступает на позиции левого защитника, хотя ему больше нравится играть в полузащите, так что Зинченко ради возвращения к первоначальному амплуа готов сменить клубную прописку. Напомним, что в услугах Зинченко заинтересованы многие английские клубы.

В прошедшем сезоне Александр Зинченко провёл в английском чемпионате 15 поединков, в которых сделал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Анатолий Зинченко
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