Салах: Пытаюсь расслабиться и помочь команде

Звёздный египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался по поводу получения награды лучшему футболисту АПЛ по итогам прошедшего сезона.

Салах заявил, что у него есть специальная комната с трофеями, так что он позаботился о том, чтобы в ней появилась новая награда. Египтянин отметил, что он счастлив и горд стать лучшим игроком в АПЛ.

«Когда становишься старше, то понимаешь, чего хочешь от футбола, так что я просто пытаюсь расслабиться и помочь команде побеждать», - добавил форвард.

Напомним, что в прошедшем сезоне Мохамед Салах провёл в английском чемпионате 35 матчей, в которых отметился 23 забитыми мячами и 13 ассистами.