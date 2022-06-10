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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Бавария» заинтересовалась очередной суперзвездой АПЛ в попытках заменить Левандовски

10 Июня 2022 • 02:06 Комментировать

«Бавария» рассматривает возможность приобретения очередного звёздного нападающего, представляющего Английскую премьер-лигу.

Роберт Левандовски настроен уйти, а мюнхенцы надеются найти ему достойную замену. Как сообщает журналист-инсайдер Альфредо Педулла, боссы «Баварии» связались с «Тоттенхэмом», запросив стоимость Гарри Кейна. «Шпоры» считают 28-летнего нападающего «неприкасаемым» – ему уже предложили продлить соглашение с клубом.

Гарри Кейн оценивается порталом Transfermarkt в 100 млн евро. Прошлым летом «Тоттенхэм» отказался продать его в «Манчестер Сити».

В прошедшей кампании англичанин отметился 27 голами и 10 ассистами, проведя 50 игр за «шпор».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Роберт Левандовски Гарри Кейн
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