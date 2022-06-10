Бернарду Силва прокомментировал возможный переход в «Барселону»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался об интересе к себе со стороны «Барселоны».

Как недавно стало известно, «Барселона» очень хотела бы видеть у себя португальца, а наставник «сине-гранатовых» Хави Эрнандес в восторге от игрока. Трансфер, впрочем, остаётся невозможным по финансовым причинам, пока не будет продан Френки де Йонг, поэтому предложений по Бернарду от «Барселоны» пока не поступало.

«Переход в «Барселону»? К сожалению, пока я не могу сказать ничего определённого. Посмотрим, что будет, когда завершится сезон», – заявил 27-летний атакующий полузащитник сборной Португалии.

Контракт Бернарду Силвы с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года.