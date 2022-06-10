Романо: Погба перейдёт в «Ювентус»

Согласно сведениям достоверного источника, Поль Погба и «Ювентус» очень близки к заключению сделки.

Длительные контрактные переговоры французского полузащитника с туринским клубом почти завершены. Основные условия уже согласованы – в ближайшее время стороны обсудят последние формальности. По утверждениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, всё идёт к тому, что в скором времени Погба станет игроком «Ювентуса».

Напомним, что 29-летний хавбек покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона. Цвета «красных дьяволов» Погба защищал с 2016 года, проведя в общей сложности 233 матча и отметившись 39 голами.