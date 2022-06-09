«Барселона» в шаге от второй по величине продажи в своей истории

«Барселона» считает предложение «Манчестер Юнайтед» по Френки де Йонгу слишком соблазнительным, чтобы от него отказываться.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг твёрдо намерен переманить в свои ряды одного из ключевых игроков «Барселоны». Согласно достоверным данным, «красные дьяволы» предложили за 25-летнего полузащитника 60 млн евро плюс 20 млн в виде бонусов. Как сообщает Marca, «Барселоне», судя по всему, придётся принять это предложение из-за тяжёлой финансовой ситуации. В клубе попросту нет других дорогостоящих игроков, с которыми было бы целесообразно расставаться сейчас.

Френки де Йонг выступает за «Барселону» с июля 2019 года. Он был приобретён у амстердамского «Аякса» за 86 млн евро.