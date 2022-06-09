«Реалу» нужен защитник «Челси»

Мадридский «Реал» проявляет серьёзный интерес к правому защитнику «Челси» и сборной Англии Рису Джеймсу.

22-летний игрок показал уверенную игру в завершившемся сезоне, однако его текущая зарплата в «Челси», как сообщается, не соответствует стандартам одного из ведущих футболистов команды. Лондонцы пока не предлагали Джеймсу новое соглашение. За ситуацией внимательно следят «Манчестер Сити» и «Реал». Журналист Daily Mail Сами Мокбел характеризует интерес мадридцев как «очень серьёзный».

Рис Джеймс отыграл 39 матчей за «Челси» в минувшей кампании. На счету крайнего защитника 6 забитых мячей и 10 результативных передач.