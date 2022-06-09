Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реалу» нужен защитник «Челси»

09 Июня 2022 • 22:30 Комментировать

Мадридский «Реал» проявляет серьёзный интерес к правому защитнику «Челси» и сборной Англии Рису Джеймсу.

22-летний игрок показал уверенную игру в завершившемся сезоне, однако его текущая зарплата в «Челси», как сообщается, не соответствует стандартам одного из ведущих футболистов команды. Лондонцы пока не предлагали Джеймсу новое соглашение. За ситуацией внимательно следят «Манчестер Сити» и «Реал». Журналист Daily Mail Сами Мокбел характеризует интерес мадридцев как «очень серьёзный».

Рис Джеймс отыграл 39 матчей за «Челси» в минувшей кампании. На счету крайнего защитника 6 забитых мячей и 10 результативных передач.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Рис Джеймс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
09 Июня
22:40 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в шаге от второй по величине продажи в своей истории
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Реалу» нужен защитник «Челси»
22:20 · Англия. Премьер-лига
Роналду уступил звезде «Ливерпуля» в номинации «игрок года» 1
21:45 · Англия. Премьер-лига
В Англии выбрали лучшего молодого игрока года 1
21:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола заинтересован в трансфере Филлипса, «Манчестер Сити» и «Лидс» начали переговоры
21:32 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» высмеял «Баварию» из-за ситуации с Мане 4
21:14 · Англия. Премьер-лига
Бекхэм назвал своего любимого футболиста
21:00 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» определились с позицией, более всего нуждающейся в усилении
20:48 · Англия. Премьер-лига
Месси упустил лидерство в списке лучших ассистентов последних лет
20:39 · Англия. Премьер-лига
Звезда «Манчестер Сити» мечтает выступать за «Барселону»
20:06 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» намерен перехватить у «Милана» голландского защитника
19:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» вступила в борьбу за Кунде
16:19 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья заинтересовал три топ-клуба АПЛ
15:49 · Англия. Премьер-лига
Антони может обойтись «МЮ» в 60 миллионов евро
15:44 · Англия. Премьер-лига
«Рома» отклонила предложение «Ньюкасла» по трансферу Пеллегрини
Все новости
Рекомендуем