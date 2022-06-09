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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду уступил звезде «Ливерпуля» в номинации «игрок года»

09 Июня 2022 • 22:20 Комментировать (1)

Криштиану Роналду оказался среди номинантов, но не получил приз лучшему игроку года в Английской премьер-лиге.

В число претендентов на звание самого ценного футболиста года в Англии попали защитник Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Садио Мане («Ливерпуль»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Мохамед Салах («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).

Лучшим из лучших был признан Мохамед Салах, завоевавший звание лучшего бомбардира чемпионата (вместе с Сон Хынмином) и занявший со своей командой второе место в турнирной таблице.

37-летний Роналду отметился 18 голами в 30 поединках Премьер-лиги, но этого не хватило для престижной индивидуальной награды.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Мохамед Салах
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