Названа символическая сборная сезона в АПЛ: только двое в ней представляют не «Ливерпуль» или «Манчестер Сити»

Стала известна символическая сборная из одиннадцати лучших игроков прошедшего розыгрыша Премьер-лиги по версии ассоциации профессиональных футболистов (PFA).
Лучшим голкипером сезона назван Алиссон Бекер из «Ливерпуля». Среди защитников признания удостоились Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Виргил ван Дейк («Ливерпуль»), Антонио Рюдигер («Челси») и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»). Трио полузащитников составили Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Тьяго Алькантара («Ливерпуль») и Бернарду Силва («Манчестер Сити»). Лучшими атакующими игроками стали Мохамед Салах («Ливерпуль»), Садио Мане («Ливерпуль») и Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»).
Лучшим игроком сезона по версии футболистов был признан Мохамед Салах.