В Англии выбрали лучшего молодого игрока года

В Англии определили обладателя приза «лучший молодой игрок года».

Победителем номинации стал 22-летний Фил Фоден. Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии во второй раз подряд получил данную награду от английской ассоциации профессиональных футболистов (PFA).

В завершившейся кампании Фоден принял участие в 45 матчах «горожан» во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и 11 результативными передачами. Молодой хавбек помог команде выиграть Английскую премьер-лигу.

Нынешняя трансферная стоимость Фила Фодена оценивается порталом Transfermarkt в 90 млн евро.