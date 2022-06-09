Гвардиола заинтересован в трансфере Филлипса, «Манчестер Сити» и «Лидс» начали переговоры

Полузащитник сборной Англии и «Лидса» Кэлвин Филлипс в летнее трансферное окно, вероятнее всего, станет игроком «Манчестер Сити».

По информации британского издания The Sun, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет видеть полузащитника в своей команде. Известно, что представители клуба начали переговоры по трансферу Филлипса. «Манчестер Сити» ищет замену Фернандиньо, который покинул клуб.

Ранее стало известно о том, что 26-летний воспитанник «Лидса» отказал предложение от «Манчестер Юнайтед». В прошедшем сезоне Филлипс принял участие в 23 матчах во всех турнирах за «Лидс». Он отметился одним голом и отдал одну голевую передачу.