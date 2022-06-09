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Бекхэм назвал своего любимого футболиста

09 Июня 2022 • 21:14 Комментировать

Бывший английский полузащитник Дэвид Бекхэм рассказал, кого из своих бывших товарищей по команде считает лучшим футболистом.

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед», мадридского «Реала», «Милана», «ПСЖ» и сборной Англии выступал со множеством суперзвёзд, но без колебаний выделил одного игрока – французского атакующего хавбека Зинедина Зидана, вместе с которым был частью знаменитого «галактикос». Кроме того, в интервью Sky Sports Бекхэм также рассказал о своём любимом голе: «Гол против Греции со штрафного в 2001 году», – отметил 47-летний англичанин, ныне владеющий американским клубом «Интер Майами».

За свою 21-летнюю карьеру Дэвид Бекхэм стал автором 144 голов, 43 из которых были забиты после стандартных положений.

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Евро-Футбол.Ру,
Дэвид Бекхэм Зинедин Зидан
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