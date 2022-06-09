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В «Манчестер Юнайтед» определились с позицией, более всего нуждающейся в усилении

09 Июня 2022 • 21:00 Комментировать

Новый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает усиление средней линии приоритетной целью в летнее трансферное окно.

«Красные дьяволы» также не теряют надежд на приобретение нападающего «Бенфики» Дарвина Нуньеса, который склоняется к переходу в «Ливерпуль», однако главной задачей клуба, согласно запросу Эрика тен Хага, будет укрепление позиции центрального полузащитника. Об этом сообщает ESPN. В настоящий момент «Юнайтед» пытается оформить подписание хавбека «Барселоны» Френки де Йонга, который может обойтись в 80 млн евро.

Ещё одной целью манчестерцев называется 24-летний опорный полузащитник голландского ПСВ Ибраим Сангаре.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Френки де Йонг Ибрагим Сангаре
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