Звезда «Манчестер Сити» мечтает выступать за «Барселону»

Центральный полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган хотел бы попробовать силы в «Барселоне».

Действующий контракт футболиста сборной Германии истекает в следующем году. 31-летний хавбек не хочет продлевать соглашение с «горожанами» – вместо этого он предпочитает перебраться в «Барселону», которая, как утверждает издание Bild, является для него «клубом мечты».

В прошедшем сезоне Илкай Гюндоган провёл в составе «Манчестер Сити» 43 матча, отметившись 10 голами и 6 результативными передачами. Текущая трансферная стоимость игрока, согласно оценке Transfermarkt, составляет 35 млн евро.