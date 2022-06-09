«Ньюкасл» намерен перехватить у «Милана» голландского защитника

Английский «Ньюкасл» планирует опередить «Милан» в борьбе за подписание центрального защитника «Лилля» Свена Ботмана.

22-летний футболист ведёт переговоры с «Ньюкаслом» ещё с января, однако весной главным претендентом на него стал «Милан». Как сообщает журналист Фабрицио Романо, ситуация снова меняется: «сороки» нацелены как можно скорее провернуть трансфер и теперь являются фаворитом в борьбе за голландца. Самого игрока привлекает возможность попробовать силы в Английской премьер-лиге.

Свен Ботман провёл 32 матча за «Лилль» в прошедшем сезоне, записав в свой актив три гола и одну голевую передачу.