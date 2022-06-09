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«Бавария» вступила в борьбу за Кунде

09 Июня 2022 • 19:32 Комментировать

«Бавария» рассчитывает переманить защитника «Севильи» Жюля Кунде у «Челси», сообщает Radio Sevilla.

По информации источника, среди потенциальных новичков команды, рассматриваемых немецким руководством, есть имя Жюля Кунде. 23-летний француз провёл сезон-2021/22 и заинтересовал «Челси», который не скрывает в желании приобрести футболиста этим летом.

Таким образом, «Баварии» необходимо переманить французского футболиста, а также предложить «Севилье» не менее 65 миллионов евро за защитника.

В прошедшем сезоне Кунде сыграл за испанский клуб 44 матча, в которых отметился тремя голами и отдал результативную передачу. Помимо забитых голов защитник в 32 матчах в Ла Лиге, дважды удалялся.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Челси Бавария Севилья Жюль Кунде
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