«Бавария» вступила в борьбу за Кунде

«Бавария» рассчитывает переманить защитника «Севильи» Жюля Кунде у «Челси», сообщает Radio Sevilla.

По информации источника, среди потенциальных новичков команды, рассматриваемых немецким руководством, есть имя Жюля Кунде. 23-летний француз провёл сезон-2021/22 и заинтересовал «Челси», который не скрывает в желании приобрести футболиста этим летом.

Таким образом, «Баварии» необходимо переманить французского футболиста, а также предложить «Севилье» не менее 65 миллионов евро за защитника.

В прошедшем сезоне Кунде сыграл за испанский клуб 44 матча, в которых отметился тремя голами и отдал результативную передачу. Помимо забитых голов защитник в 32 матчах в Ла Лиге, дважды удалялся.