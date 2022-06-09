Кукурелья заинтересовал три топ-клуба АПЛ

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья заинтересовал сразу три топ-клуба Английской премьер-лиги, сообщает Goal.

Речь идёт о «Манчестер Сити», «Челси» и «Тотетнхэме». 23-летний защитник дебютный сезон-2021/22 провёл в «Брайтоне», за который отыграл 38 матчей и отдал две голевые передачи.

Испанец является воспитанником «Барселоны» и успел провести сезон в «Хетафе». По информации британского издания Goal, «чайки» потребуют за трансфер от лидеров английского футбола не менее 50 миллионов евро.

Стоит отметить, что футболист сыграл лишь один матч за взрослую сборную Испании - в 2021 года против Литвы (4:0). С тех пор его больше в национальную команду не вызывали.