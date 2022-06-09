Антони может обойтись «МЮ» в 60 миллионов евро

Амстердамский «Аякс» будет готов отпустить своего полузащитника Антони в «Манчестер Юнайтед» за 60 миллионов евро. Игрока в своей команде хочет видеть наставник «красных дьяволов» Эрик тен Хаг. Об этом сообщает издание Goal.

Антони ранее был интересен сразу нескольким топ-клубам Европы. Возможность приобретения футболиста изучали такие клубы, как «Барселона», «Бавария», «Арсенал» и «Челси».

Напомним, игрок сборной Бразилии ранее намекнул, что может покинуть амстердамский «Аякс» в летнее межсезонье. В прошлом сезоне игрок отметился 8 голами и 4 ассистами в чемпионате Нидерландов.