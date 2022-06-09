«Рома» отклонила предложение «Ньюкасла» по трансферу Пеллегрини

«Рома» отказалась продавать своего полузащитника Лоренцо Пеллегрини в «Ньюкасл». Согласно информации от Football Italia, «волки» отклонили предложение от «Ньюкасла» по трансферу 25-летнего хавбека.

О сумме предложения пока не сообщается, но источники близкие к «Роме» твердят, что оно было очень щедрым. Напомним, что Пеллегрини является воспитанником «Ромы». Немецкий портал «Трансфермаркт» оценивает итальянца в 45 миллионов евро.

Напомним, что в прошлом сезоне Пеллегрини помог «Роме» выиграть Лигу конференций. Игрок очень высоко ценится главным тренером клуба Жозе Моуринью.