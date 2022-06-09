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Мендеш пытается ускорить трансфер Нуньеса в «Ливерпуль»

09 Июня 2022 • 15:00 Комментировать

Агент нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса Жорже Мендеш пытается ускорить переход своего клиента в «Ливерпуль». Согласно информации от The Telegraph, уругваец хочет присоединиться именно к команде Юргена Клоппа.

В данный момент сделка зависит от темпов продажи нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенскую «Баварию». Команда Юргена Клоппа хочет получить за футболиста 45 миллионов евро, чтобы добавить к этой сумме ещё 40 миллионов для трансфера Нуньеса.

Напомним, что Дарвин Нуньес в прошлом сезоне дважды поражал ворота «Ливерпуля» в четвертьфинале Лиги чемпионов за лиссабонскую «Бенфику».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Жорже Мендеш Дарвин Нуньес
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