Мендеш пытается ускорить трансфер Нуньеса в «Ливерпуль»

Агент нападающего лиссабонской «Бенфики» Дарвина Нуньеса Жорже Мендеш пытается ускорить переход своего клиента в «Ливерпуль». Согласно информации от The Telegraph, уругваец хочет присоединиться именно к команде Юргена Клоппа.

В данный момент сделка зависит от темпов продажи нападающего «Ливерпуля» Садио Мане в мюнхенскую «Баварию». Команда Юргена Клоппа хочет получить за футболиста 45 миллионов евро, чтобы добавить к этой сумме ещё 40 миллионов для трансфера Нуньеса.

Напомним, что Дарвин Нуньес в прошлом сезоне дважды поражал ворота «Ливерпуля» в четвертьфинале Лиги чемпионов за лиссабонскую «Бенфику».