«Манчестер Сити» отпустит Силву только за 100 миллионов евро

«Манчестер Сити» озвучил свои условия каталонской «Барселоне», которая хочет приобрести полузащитника «горожан» Бернарду Силву. Команда Хосепа Гвардиолы будет готова расстаться с португальцем за 100 миллионов евро.

Согласно сведениям от журналиста Луиса Рохо, «Манчестер Сити» намерен отпугнуть «Барселону» ценником в 100 миллионов евро, так как у каталонского клуба сейчас финансовые проблемы, которые тянутся с прошлого лета.

Напомним, что Силва перебрался в «Манчестер Сити» летом 2017 года из французского «Монако». Португалец ранее также выступал у себя на родине за лиссабонскую «Бенфику».