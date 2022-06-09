«Барселона» не сможет позволить себе Бернарду Силву

«Барселона» не сможет приобрести полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает Marca.

По информации источника, руководство «горожан» требует за трансфер португальского хавбека минимум 100 миллионов евро. Каталонцы не могут позволить себе потратить такую сумму на футболиста.

Действующий контракт Силвы с «горожанами» рассчитан до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 75 миллионов евро.

В минувшем сезоне 27-летний полузащитник провёл в составе английского клуба 50 матчей, забив 13 голов и отдав семь результативных передач. Цвета «Манчестер Сити» португалец защищает с 2017 года.