«Реал» заинтересован в трансфере Ришарлисона

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет видеть в новом сезоне в своей команде форварда «Эвертона» Ришарлисона.

По данным The Sun, 25-летним бразильцем интересуются «Арсенал», «ПСЖ» и «Челси». Но реальным вариантом для продолжения карьеры Ришарлисона называют «Реал». Именно Анчелотти раскрыл талант молодого бразильца будучи главным тренером «Эвертона».

Ришарлисон перешёл в команду из Ливерпуля летом 2018 года из «Уотфорда» за 39 миллионов евро. В прошедшем сезоне он провел за «Эвертон» 33 игры по всех турнирах, при этом он отметился 11 голами и сделал 5 результативных передач. Его контракт с «ирисками» рассчитан до лета 2024 года.