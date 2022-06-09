АПЛ приостановила действие контракта с «Матч ТВ»

Сегодня, 9 июня, руководство Английской премьер-лиги на пленарном заседании клубов приняло решение заморозить соглашение с «Матч ТВ».

Об этом сообщило авторитетное британское издание BBC. Сообщается, что речь идёт о приостановке шестилетнего контракта на 50 миллионов евро. О полном расторжении контракта не может быть и речи. Как долго руководство лиги намерено держать проект в заморозке – неизвестно.

Стоит отметить, что российский холдинг приобрёл права на показ Английской премьер-лиги в июне 2021 года. В начале марта АПЛ объявила о прекращении трансляций в России. Таким образом, сервис Okko тоже перестал транслировать матчи из Англии.