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«Ливерпулю» нужно выручить хотя бы 45 миллионов евро за Мане, чтобы купить Нуньеса

09 Июня 2022 • 13:58 Комментировать

«Ливерпуль» не намерен отпускать своего нападающего Садио Мане в мюнхенскую «Баварию» за сумму ниже 45 миллионов евро. Согласно информации от The Telegraph, клуб рассчитывает добавить к этим деньгам определённую сумму, чтобы выкупить у лиссабонской «Бенфики» форварда Дарвина Нуньеса.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уже контактировал с Нуньесом касательно его перехода в мерсисайдский клуб. «Скаузерам» нужно согласовать сумму компенсации с лиссабонской «Бенфикой». Цена за игрока должна составить около 80 миллионов евро.

Что касается Мане, сенегалец находится в ожидании своего трансфера в мюнхенскую «Баварию». Клубы активно работают над согласованием суммы компенсации.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Бавария Садио Мане Дарвин Нуньес
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