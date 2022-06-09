«Ливерпулю» нужно выручить хотя бы 45 миллионов евро за Мане, чтобы купить Нуньеса

«Ливерпуль» не намерен отпускать своего нападающего Садио Мане в мюнхенскую «Баварию» за сумму ниже 45 миллионов евро. Согласно информации от The Telegraph, клуб рассчитывает добавить к этим деньгам определённую сумму, чтобы выкупить у лиссабонской «Бенфики» форварда Дарвина Нуньеса.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп уже контактировал с Нуньесом касательно его перехода в мерсисайдский клуб. «Скаузерам» нужно согласовать сумму компенсации с лиссабонской «Бенфикой». Цена за игрока должна составить около 80 миллионов евро.

Что касается Мане, сенегалец находится в ожидании своего трансфера в мюнхенскую «Баварию». Клубы активно работают над согласованием суммы компенсации.