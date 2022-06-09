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«Севилья» отпустит Кунде за 65 миллионов евро

09 Июня 2022 • 13:54 Комментировать

«Севилья» готова отпустить центрального защитника Жюля Кунде за 65 миллионов евро. Напомним, что сумма отступных французского футболиста согласно контракту составляет 80 миллионов евро.

Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «Челси» находится в очень продвинутых переговорах с самим Кунде. В то же время «Севилья» всё ещё ждёт первого официального предложения от «синих» по трансферу защитника.

Источник добавляет, что Кунде является приоритетной целью «Челси» на позицию центрального защитника. Кроме француза «синие» также могут усилиться защитником «Интера» Миланом Шкриньяром.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Севилья Жюль Кунде
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