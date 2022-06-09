Стерлингу нравится вариант с переходом в «Челси»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг больше хочет перейти в лондонский «Челси», чем в «Тоттенхэм» или «Арсенал». Об этом сообщает британское издание The Telegraph.

Напомним, что у Стерлинга остаётся всего год по контракту с «Манчестер Сити». «Горожане» не хотели бы продавать англичанина в стан конкурентов, но при этом клуб также не хочет терять его на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что Стерлинг очень нравится главному тренеру «Челси» Томасу Тухелю. Клуб попытается подписать Рахима в случае продажи одного из игроков атакующей линии. Летом «Стэмфорд Бридж» могут покинуть Вернер, Зиеш и Пулишич.