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Сарри настаивает на трансфере Кепы в «Лацио»

09 Июня 2022 • 12:59 Комментировать

Тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри хочет воссоединиться с голкипером «Челси» Кепой Аррисабалагой на «Стадио Олимпико». Об этом сообщает итальянское издание Il Messagero.

После ухода Томаса Стракоши в расположении у «небесно-голубых» остался всего один вратарь – 40 летний Пепе Рейна, который завершит карьеру по окончанию следующего сезона. Тренер Маурицио Сарри хочет усилить эту позицию вратарём «Челси» Кепой Аррисабалагой, которого в своё время подписал на «Стэмфорд Бридж».

Напомним, что Кепа Аррисабалага является самым дорогим голкипером в истории футбола. Его трансфер из «Атлетик» Бильбао обошёлся «Челси» в 2018 году в сумму около 80 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Челси Маурицио Сарри Кепа Аррисабалага
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