«Ливерпуль» объявил об уходе Ориги

Нападающий Дивок Ориги покинул «Ливерпуль» на правах свободного агента. Бельгийский форвард перебрался на «Энфилд» в 2014 году из французского «Лилля», после чего выиграл в мерсисайдском клубе Лигу чемпионов, АПЛ, Кубок Англии, Кубок лиги, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

Ожидается, что в ближайшие дни Ориги завершит свой переход в «Милан», с которым уже согласовал условия личного контракта. На днях бельгиец должен прибыть на тренировочную базу клуба для прохождения медицинского обследования.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что запомнит Ориги как настоящую легенду клуба.