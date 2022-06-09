Чех: «К сожалению, травма замедлила адаптацию Лукаку в «Челси»

Технический директор «Челси» Петр Чех заявил, что нападающий Ромелу Лукаку не смог адаптироваться в клубе из-за травмы, которую футболист получил в игре чемпионата Англии против «Брентфорда».

«К сожалению, травма в матче против «Брентфорда» замедлила адаптацию Лукаку в «Челси», а после этого он перенёс коронавирус. Но в конце сезона он снова был в строю и показал, насколько силён», – сказал Чех в интервью Football Daily.

Напомним, что Ромелу Лукаку в данный момент настаивает на своём возвращении в миланский «Интер». Бельгиец требует просит «Челси» отпустить его обратно в Серию А хотя бы на правах аренды.