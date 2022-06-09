Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Джек Грилиш стал послом Специальной Олимпиады в Великобритании.

Специальная Олимпиада — это организация, которая проводит спортивные мероприятия для лиц с ограниченными интеллектуальными способностями.

Футболист заявил, что не выносит издевательств и дискриминации, поэтому долгое время размышлял о том, как он может использовать свою медийность для создания позитивных изменений.

«В своей новой роли я горжусь, что стою бок о бок со всеми детьми, молодыми людьми и взрослыми, живущими с ограниченными интеллектуальными возможностями», — приводит слова Грилиша Sky Sports.

В прошедшем сезоне 26-летний Грилиш провёл в составе «Манчестер Сити» 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.