«МЮ» не хочет продавать Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться со своим нападающим Маркусом Рэшфордом. Согласно Manchester Evening News, клуб не намерен продавать англичанина в это трансферное окно.

Напомним, что у Рэшфорда остался всего один год по контракту с «Манчестер Юнайтед». Ранее англичанин отказывался продлевать соглашение с клубом, так как не был уверен в своём будущем на «Олд Траффорд».

Сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высоко ценит таланты Рэшфорда и намерен помочь футболисту добиться прогресса в следующем сезоне. Напомним, Маркус выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.