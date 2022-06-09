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«МЮ» не хочет продавать Рэшфорда

09 Июня 2022 • 12:00 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» не намерен расставаться со своим нападающим Маркусом Рэшфордом. Согласно Manchester Evening News, клуб не намерен продавать англичанина в это трансферное окно.

Напомним, что у Рэшфорда остался всего один год по контракту с «Манчестер Юнайтед». Ранее англичанин отказывался продлевать соглашение с клубом, так как не был уверен в своём будущем на «Олд Траффорд».

Сообщается, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высоко ценит таланты Рэшфорда и намерен помочь футболисту добиться прогресса в следующем сезоне. Напомним, Маркус выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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