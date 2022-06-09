На Зинченко претендуют клубы из всех топ-5 чемпионатов Европы

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко заинтересовал клубы из всех топ-5 чемпионатов Европы. По информации от журналиста Грэма Бэйли, футболиста хотят купить 5 клубов из английской Премьер-лиги и неназванные команды из чемпионатов Германии, Франции, Италии и Испании.

Если говорить о клубах АПЛ, то в трансфере Зинченко заинтересованы «Вест Хэм», «Лестер», «Арсенал», «Эвертон» и «Вулверхэмптон». Самый предметный интерес исходит со стороны лондонского «Арсенала», чей тренер Микель Артета хотел бы видеть украинца в центре полузащиты «канониров».

Напомним, что Зинченко может покинуть «Манчестер Сити» этим летом.