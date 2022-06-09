«Челси» уже контактировал с окружением Жезуса

«Сассуоло» назвал цену, за которую готов отпустить своего нападающего Джанлуку Скамакку в другой клуб. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, итальянский клуб будет требовать за своего форварда сумму в районе 45-50 миллионов евро.

Из-за этой цены в гонке за футболиста вряд ли смогут поучаствовать клубы из итальянской Серии А. У миланского «Интера», который ранее проявлял интерес к Скамакке, в данный момент финансовые проблемы. Более того, клуб работает над трансфером другого форварда – Ромелу Лукаку из «Челси».

Единственным претендентом на Скамакку в данный момент считается французский «ПСЖ». Клуб может приобрести итальянца в случае продажи Мауро Икарди.