Грилиш: «Саутгейт даёт больше свободы на поле, чем Гвардиола»

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш сравнил выступления за «горожан» с игрой в составе сборной Англии.

Футболист отметил, что в национальной команде чувствует себя более раскованно и свободно, а также сравнил Гарета Саутгейта с Хосепом Гвардиолой.

«У Гвардиолы всё подчинено структуре. Саутгейт же мне говорит: «Если чувствуешь, что нужно перейти на другой фланг и получить там мяч, то бери и делай это», — приводит слова Грилиша The Telegraph.

В минувшем сезоне 26-летний Грилиш провёл в составе «Манчестер Сити» 39 матчей, в которых забил шесть голов и отдал четыре результативные передачи.