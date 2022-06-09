Ляказетт: «Мне не нужна капитанская повязка для того, чтобы помогать команде»

Французский нападающий Александр Ляказетт объяснил свой переход из «Арсенала» в «Лион».

Напомним, сегодня, 9 июня, было официально объявлено о том, что Ляказетт подписал трёхлетний контракт с французским клубом.

Ляказетт является воспитанником «Лиона», и ранее защищал цвета этой команды в период с 2010 по 2017 год.

«Пусть команда и не попала в Лигу чемпионов по итогам прошлого сезона, но у неё остаются амбиции. Я считаю, что вырос как футболист и улучшил свои лидерские качества. Хочу помочь клубу», — приводит слова Ляказетта пресс-служба «Лиона».

Нападающий назвал своё возвращение очевидным, а также заявил, что ему не нужна капитанская повязка для того, чтобы подсказывать своим партнёрам в раздевалке.

В минувшем сезоне 31-летний Ляказетт провёл в составе «канониров» 36 матчей, в которых забил шесть голов и отдал восемь результативных передач.