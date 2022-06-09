Полузащитнику «Челси» Кристиану Пулишичу нравится вариант с переходом в «Ливерпуль». Согласно информации от журналиста Бена Джейкобса, игрок сборной США считает, что переезд на «Энфилд» пошёл бы на пользу его карьере.

При этом отмечается, что «Челси» точно не станет отпускать Пулишича в другой клуб из английской Премьер-лиги. Если американец и покинет «Стэмфорд Бридж», то присоединится только к одному из клубов итальянской Серии А.

Ранее отмечалось, что Пулишич недоволен количеством игрового времени в «Челси», а клуб готов рассмотреть вариант с его продажей, так как не может дать гарантий футболисту касательно игровой практики.