Английский полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс не собирается переходить в «Манчестер Юнайтед».

По информации The Telegraph, 26-летний английский футболист откажется от перехода в манчестерский клуб, так как между «красными дьяволами» и «Лидсом» существует ярое соперничество. Напомним, что в услугах Филлипса также заинтересованы «Манчестер Сити», «Вест Хэм» и «Астон Вилла». Боссы «Лидса» хотят убедить игрока остаться в команде ещё на один сезон.

В прошедшем сезоне Кэлвин Филлипс провёл в английском чемпионате 20 поединков, в которых отметился одной результативной передачей.