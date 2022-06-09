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Игрок «Арсенала» сменил имя после женитьбы

09 Июня 2022 • 10:27 Комментировать

Ганский полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти принял решение сменить имя после женитьбы на марокканке Саре Белле.

По информации Daily Mail, 28-летний африканский футболист принял ислам и после свадьбы взял себе новое имя, а именно Якубу. Стоит отметить, что Парти продолжит выходить на поле в футболке «Арсенала» со своим прежним именем. За «канониров» Парти выступает с 2020 года. До этого ганец играл за мадридский «Атлетико».

В прошедшем сезоне Томас Парти провёл в английском чемпионате в составе «Арсенала» 24 матча, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти
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