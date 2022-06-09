«Ливерпуль» снизил запросы по Мане

Руководство «Ливерпуля» немного снизило запросы по сенегальскому нападающему Садио Мане, который хочет летом сменить клубную прописку.

По информации Bild, мерсисайдская команда теперь готова отпустить 30-летнего сенегальского футболиста в мюнхенскую «Баварию» за 45 миллионов евро, хотя до этого «Ливерпуль» просил у немецкого клуба не меньше 50 миллионов. Если верить источнику, то в переговорах между сторонами намечается прогресс.

Напомним, что в прошедшем сезоне Садио Мане провёл в английском чемпионате 34 матча, в которых забил 16 мячей и сделал две результативные передачи.