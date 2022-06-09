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Клопп уже общался с Нуньесом по поводу его перехода в «Ливерпуль»

09 Июня 2022 • 09:58 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с нападающим лиссабонской «Бенфики» Дарвином Нуньесом, чтобы убедить его перебраться в мерсисайдский клуб этим летом. Об этом стало известно благодаря информации от Liverpool Echo.

Напомним, вчера стало известно, что «Ливерпуль» готовится сделать первое предложение «Бенфике» по трансферу Нуньеса. Мерсисайдцы готовы выложить за уругвайского форварда 100 миллионов евро с учётом бонусов.

Нуньес в прошлом сезоне забил в чемпионате Португалии за «Бенфику» 26 голов. Уругваец присоединился к лиссабонскому клубу летом 2020 года из испанской «Альмерии».

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Ливерпуль Юрген Клопп Дарвин Нуньес
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