Силва надеется, что «Барселона» выкупит его у «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва хотел бы сменить клубную прописку в это межсезонье. Игрок сборной Португалии надеется, что у каталонской «Барселоны» получится выкупить его у «горожан». Об этом сообщает испанское издание Mundo Deportivo.

Силва хотел покинуть «Манчестер Сити» ещё прошлым летом, но тогда главный тренер команды Хосеп Гвардиола убедил игрока остаться, после чего тот стал чаще появляться в основном составе.

На Силву также с прошлого лета претендует мадридский «Атлетико», но переход в «Барселону» является для португальца более приоритетным вариантом для продолжения карьеры.