«Вест Хэм» готов продать Бенрахма

Боссы лондонского «Вест Хэма» собираются в летнее трансферное окно продать алжирского полузащитника Саида Бенрахма.

По информации The Sun, «молотобойцы» готовы расстаться с 26-летним алжирским футболистом, трансферная стоимость которого оценивается в 25 миллионов евро. Стоит отметить, что вместо Бенрахма «Вест Хэм» планирует подписать Джесси Лингарда из «Манчестер Юнайтед». Англичанин как раз этим летом станет свободным агентом и сможет перейти в лондонский клуб бесплатно.

Напомним, что в прошедшем сезоне Саид Бенрахма провёл в английском чемпионате 32 встречи, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью ассистами.