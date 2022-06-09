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«Вест Хэм» готов продать Бенрахма

09 Июня 2022 • 08:59 Комментировать

Боссы лондонского «Вест Хэма» собираются в летнее трансферное окно продать алжирского полузащитника Саида Бенрахма.

По информации The Sun, «молотобойцы» готовы расстаться с 26-летним алжирским футболистом, трансферная стоимость которого оценивается в 25 миллионов евро. Стоит отметить, что вместо Бенрахма «Вест Хэм» планирует подписать Джесси Лингарда из «Манчестер Юнайтед». Англичанин как раз этим летом станет свободным агентом и сможет перейти в лондонский клуб бесплатно.

Напомним, что в прошедшем сезоне Саид Бенрахма провёл в английском чемпионате 32 встречи, в которых отметился восемью забитыми мячами и шестью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Джесси Лингард Саид Бенрахма
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