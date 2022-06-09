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«Саутгемптон» собирается подписать голкипера «Манчестер Сити»

09 Июня 2022 • 08:53 Комментировать

Руководители «Саутгемптона» уже нашли замену Фрейзеру Форстеру, который недавно перебрался в лондонский «Тоттенхэм».

По информации Sky Sports, «святые» планируют подписать молодого ирландского голкипера «Манчестер Сити» Гэвина Базуну, который в прошедшем сезоне на правах арендного соглашения выступал за «Портсмут». За вратаря боссам «Саутгемптона» придётся заплатить «горожанам» около 11 миллионов фунтов.

Напомним, что в прошедшем сезоне Гэвин Базуну провёл в третьем английском дивизионе 44 матча, в 18 из которых сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Манчестер Сити Гэвин Базуну
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