«Саутгемптон» собирается подписать голкипера «Манчестер Сити»

Руководители «Саутгемптона» уже нашли замену Фрейзеру Форстеру, который недавно перебрался в лондонский «Тоттенхэм».

По информации Sky Sports, «святые» планируют подписать молодого ирландского голкипера «Манчестер Сити» Гэвина Базуну, который в прошедшем сезоне на правах арендного соглашения выступал за «Портсмут». За вратаря боссам «Саутгемптона» придётся заплатить «горожанам» около 11 миллионов фунтов.

Напомним, что в прошедшем сезоне Гэвин Базуну провёл в третьем английском дивизионе 44 матча, в 18 из которых сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.