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«Ньюкасл» не делал предложений «Монако» по трансферу Головина

09 Июня 2022 • 08:40 Комментировать

Представители «Ньюкасла» не делали никаких официальных предложений «Монако» по поводу трансфера российского полузащитника Александра Головина.

По информации «Спорт-Экспресса», английская команда не делала никаких официальных предложений «Монако» по поводу возможного перехода Головина хотя в прессе до этого ходили слухи о том, что «сороки» готовы выложить за российского футболиста около 40 миллионов евро. Стоит отметить, что действующее соглашение полузащитника с монегасками рассчитано ещё на два года.

В прошедшем сезоне Александр Головин провёл во французской лиге 27 матчей, в которых забил три мяча и сделал четыре ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Монако Александр Головин
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